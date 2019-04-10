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В Киевской области убили 22-летнего участкового: полиция задержала подозреваемого

Сегодня, 10:46

Житель Гостомеля ударил полицейского по голове, вследствие чего правоохранители умер через несколько часов

Фото: Нацполиция
В Киевской области убили 22-летнего участкового: полиция задержала подозреваемого //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d97/db7/5cad97db782cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d97/db7/5cad97db782cb.jpg Происшествия Житель Гостомеля ударил полицейского по голове, вследствие чего правоохранители умер через несколько часов

Полиция задержала подозреваемого в убийстве полицейского в селе Демидов Киевской области. Правоохранитель во внеслужебное время стал свидетелем драки возле кафе-бара и пытался разнять дебоширов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"24 марта ночью возле кафе-бара в селе Демидов началась драка. 22-летний участковый офицер полиции Вышгородского отдела полиции Киевской области Михаил Бичевой, который во внеслужебное время тоже отдыхал в заведении, стал очевидцем происшествия и бросился разнимать участников конфликта", – говорится в сообщении.

Один из участников драки (на тот момент – неустановленный) ударил полицейского по голове, от чего тот упал и потерял сознание. Свидетели происшествия начали оказывать первую помощь пострадавшему и вызвали "скорую". Когда медики прибыли, полицейский уже пришел в себя. Его осмотрели и сообщили, что у него легкое сотрясение головного мозга, поэтому от госпитализации он отказался.

Друзья отвезли его на авто в общежитие, где он проживал, но днем на следующий день ​​забеспокоились, так как он не отвечал на телефонные звонки. Дома его нашли в тяжелом состоянии, практически без признаков жизни. Врачи двух бригад "скорой" не смогли спасти жизнь полицейского.

Фото: npu.gov.ua

По заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стали отек головного мозга, кровоизлияния, внутричерепная травма, повреждения в результате контакта с тупым предметом. В ходе расследования выяснилось, что виновником трагедии оказался ровесник погибшего, ранее не судимый житель Гостомеля. После инцидента он выключил мобильный телефон, перестал общаться с родными, знакомыми и исчез из виду.

"Молодому человеку заочно было предъявлено подозрение в совершении преступления и вынесено постановление об объявлении его в розыск", - уточнили в полиции.

Злоумышленника задержали 9 апреля в другом регионе Украины. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Фото: kv.npu.gov

Ранее сообщалось, что в супермаркете в одном из столичных ТЦ на улице Калнышевского, 2 на Минском массиве в отделе выпечки словесная перепалка между двумя покупателями закончилась трагедией.


Также напомним, что правоохранители раскрыли жестокое убийство, совершенное под Киевом два года назад. Так, в Гатном четверо злоумышленников убили парня, нанеся ему 40 ножевых ударов.

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Тег убийство, полиция, киевская область

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