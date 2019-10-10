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В Киевской области в детском саду отравились 13 детей

10 октября, 11:16

По данным областной прокуратуры, ЧП произошло еще в сентябре, а сейчас начато уголовное производство

Прокуратура Киевской области начала расследование по факту отравления 13 детей детского сада в Барышевке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Установлено, что в сентябре текущего года 13 детей – воспитанников детского сада в Барышевке попали в больницу с пищевым отравлением, в частности у больных диагностировали острую кишечную инфекцию", – уточнили в прокуратура обстоятельства ЧП.

Начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

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На данный момент устанавливаются обстоятельства пищевого отравления детей, а также проводятся соответствующие санитарно-эпидемиологические и лабораторные исследования.

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Фото: moygrad

Напомним, в Одессе в инфекционную больницу после отравления в школьной столовой госпитализировали пять детей. В полиции квалифицировали происшествие по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Кроме того, мы сообщали, что в Казатине Винницкой области после трапезы в столовой пострадали 40 человек. В местной полиции сообщили, что работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, уже приостановили.

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дети отравление киевская область

Источник: Сегодня

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