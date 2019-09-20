Массовое отравление в Одессе: в больнице остаются пять школьников

В Одессе инфекционной больнице после отравления в школьной столовой остаются все еще остаются пять детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 20 сентября на стационарном лечении находится 5 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении.

Отметим, что в течение 15-19 сентября в больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратились 53 ученика школы № 11. Все дети питались в школьной столовой.

Мы уже сообщали, что все дети жаловались на недомогание. Большинству пострадавших сразу оказали медицинскую помощь, а потом отпустили домой на амбулаторное лечение.

В полиции квалифицировали происшествие по статье "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Сейчас в школе работает следственно-оперативная группа, которая пытается выяснить причины отравления детей.

Кроме того, мы сообщали, что в Казатине Винницкой области после трапезы в столовой пострадали 40 людей. В местной полиции сообщили, что работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, уже приостановили.

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