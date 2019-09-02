В Киевской области в ДТП погибли четыре человека

По области произошло четыре авария, жертвами которых стали несколько человек

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области за последние сутки произошло четыре ДТП, в результате которых погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

Так, в Макаровском районе около 16:20 52-летний киевлянин на автомобиле Renault Kangoо, двигаясь по автодороге Киев-Житомир на 50 км, в направлении Житомира, совершил наезд на неустановленного пешехода в возрасте около 30-40 лет. Мужчина погиб на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся и через полчаса вернулся и сознался в содеянном.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Еще одна авария произошла на трассе Киев-Коваль в пределах Бородянского района. 23-летний житель села Рубежовка Киево-Святошинского района на Range Rover наехал на 40-летнего жителя села Майдан-Лабунь Хмельницкой области, который перебегал дорогу. В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.

Также на Одесской трассе на выезде из села Гребенки 63-летний киевлянин на Audi наехал на 30-летнего мужчину, жителя Николаевской области, который внезапно выбежал на проезжую часть и от полученных травм погиб на месте происшествия.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

По данным полиции, в то же время в Фастове погиб 81-летний мужчина, который двигался на мопеде по автодороге Фастов-Дедовщина. Мужчину сбил неизвестный, который скрылся с места происшествия.

По всем четырем случаям возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.

Видео: Сегодня

Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

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