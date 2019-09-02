В Киевской области в ДТП погибли четыре человека

В Киевской области за последние сутки произошло четыре ДТП, в результате которых погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.
Так, в Макаровском районе около 16:20 52-летний киевлянин на автомобиле Renault Kangoо, двигаясь по автодороге Киев-Житомир на 50 км, в направлении Житомира, совершил наезд на неустановленного пешехода в возрасте около 30-40 лет. Мужчина погиб на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся и через полчаса вернулся и сознался в содеянном.
Еще одна авария произошла на трассе Киев-Коваль в пределах Бородянского района. 23-летний житель села Рубежовка Киево-Святошинского района на Range Rover наехал на 40-летнего жителя села Майдан-Лабунь Хмельницкой области, который перебегал дорогу. В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.
Также на Одесской трассе на выезде из села Гребенки 63-летний киевлянин на Audi наехал на 30-летнего мужчину, жителя Николаевской области, который внезапно выбежал на проезжую часть и от полученных травм погиб на месте происшествия.
По данным полиции, в то же время в Фастове погиб 81-летний мужчина, который двигался на мопеде по автодороге Фастов-Дедовщина. Мужчину сбил неизвестный, который скрылся с места происшествия.
По всем четырем случаям возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.
Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.
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