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В Киеве ищут водителя, который насмерть сбил женщину возле метро – фото подозреваемого

30 августа, 20:38

Личность виновника ДТП установлена

Полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся, рассказали в ГУ НП столицы.

Сейчас правоохранителям удалось установить личность водителя. Это – Кулматов Рахмонжон Кундузович, 1979 года рождения. Сейчас его местонахождение неизвестно. Полиция просит граждан: если вам известна какая-либо информация, которая поможет разыскать фигуранта, который скрывается от следствия – позвоните по номерам 271-99-22 или 102.

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Напомним, смертельное ДТП произошло в Святошинском районе возле станции метро "Академгородок". По факту аварии следователи столичного главка начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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Киев ДТП полиция розыск академгородок происшествия смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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