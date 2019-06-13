В Киевской области в реке утонула молодая женщина с пятилетним ребенком

Тело ребенка еще не нашли

Фото: kv.dsns.gov.ua.

В Киевской области близ села Блидча на реке Тетерев произошло ЧП. 12 июня там утонула молодая женщина 1992 года рождения с пятилетним сыном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"Мать с двумя детьми пошла купаться на реку. По свидетельству очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Один ребенок был на берегу и видел, что течение уносит братика и женщину. Все попытки выбраться на берег были напрасными", - говорится в сообщении.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Фото: kv.dsns.gov.ua

Спасатели вторые сутки проводят поиски на реке Тетерев, однако их осложняет сильное течение и большое количество затонувших остатков древесины. Утром в четверг, 13 июня, спасатели нашли тело погибшей женщины.

"Поиск тела пятилетнего мальчика продолжается", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, как сообщали "Сегодня" в Киеве за день утонули три человека. По данным ГСЧС Киева, всего с начала года на столичных водоемах погибло 29 человек, спасены 20. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года погибло 20 человек, 7 были спасены.

Спасатели просят отдыхающих соблюдать элементарные меры безопасности, отдыхая у воды. Не распивать спиртные напитки и не купаться в нетрезвом состоянии. Не оставлять малолетних детей без присмотра вблизи водоемов, не плавать в одиночестве, купаться только в приспособленных для этого местах.

Также новости "Сегодня" писали о трагедии в Чернигове, где на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

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