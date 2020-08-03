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В Киевской области в страшном ДТП погибли четыре человека: подробности

3 августа, 10:49

Наталья Руда Наталья Руда

Авария произошла поздно вечером 2 августа на автодороге Борисполь - Днепр

В Киевской области в результате аварии на 56-м километре автодороге Борисполь – Днепр погибли четыре человека, один человек травмирован.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Сообщение об аварии поступило спасателям Переяслав-Хмельницкого района 2 августа в 23:31.

"Произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106, в результате чего четыре человека погибли и один травмирован. Спасатели провели деблокацию потерпевшего водителя Daewoo Lanos и четырех погибших", – говорится в сообщении.

Причины аварии не сообщаются.

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На минувших выходных на Лесном массиве в столице произошло жесткое ДТП – Mercedes врезался в маршрутку, когда та ехала на парковку. Легковушку буквально разорвало на части. По предварительной информации, пострадали по меньшей мере три человека.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса.

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авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

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