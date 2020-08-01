Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Жуткое ДТП с маршруткой и Mercedes в Киеве: подробности страшной аварии

1 августа, 21:09

Елена Вус Елена Вус

В аварии пострадали три человека

В субботу, 1 августа, в Киеве на Лесном массиве произошло страшное ДТП.

Реклама

Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, около 12:00 маршрутка №415, в которой на тот момент не было никого, кроме водителя, заезжала на парковку. Внезапно из второго ряда на встречную полосу вылетел Mercedes и столкнулся с автобусом лоб в лоб. От сильного удара у маршрутки вылетело лобовое стекло.

От удара легковой автомобиль загорелся.

В тренде
Киев в "зеленой" зоне карантина: почему Кабмин принял такое решение
Реклама

По словам очевидцев, в аварии пострадали три человека. Одному из них якобы при столкновении оторвало ногу, еще один человек, находившийся в легковом автомобиле в момент аварии, якобы остался без глаза.

Ранее в Киеве произошло смертельное ДТП на улице Богатырская – на выезде из столицы в сторону Вышгорода. Мотоциклист сбил пешехода, гуляющего по проезжей части. От сильнейшего удара мужчину откинуло метров на 30. Смерть наступила мгновенно. Мужчину фактически разорвало на части – ему оторвало голову и ноги.

А на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись два авто, одно из которых опрокинулось на бок, пострадал мужчина.

Видео: dtp.kiev.ua

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ДТП видео маршрутка лесной пострадавшие аварии лобовое столкновение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробности
В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации: подробностиПроисшествия
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатился
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатилсяПроисшествия
Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесмена
Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесменаПроисшествия
Захват заложника в Полтаве:
Захват заложника в Полтаве: "террорист" едет в сторону КиеваДругие регионы
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видео
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видеоПроисшествия
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять