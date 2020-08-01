Жуткое ДТП с маршруткой и Mercedes в Киеве: подробности страшной аварии

В субботу, 1 августа, в Киеве на Лесном массиве произошло страшное ДТП.

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Как сообщает "Киев оперативный" в Facebook, около 12:00 маршрутка №415, в которой на тот момент не было никого, кроме водителя, заезжала на парковку. Внезапно из второго ряда на встречную полосу вылетел Mercedes и столкнулся с автобусом лоб в лоб. От сильного удара у маршрутки вылетело лобовое стекло.

От удара легковой автомобиль загорелся.

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По словам очевидцев, в аварии пострадали три человека. Одному из них якобы при столкновении оторвало ногу, еще один человек, находившийся в легковом автомобиле в момент аварии, якобы остался без глаза.

Ранее в Киеве произошло смертельное ДТП на улице Богатырская – на выезде из столицы в сторону Вышгорода. Мотоциклист сбил пешехода, гуляющего по проезжей части. От сильнейшего удара мужчину откинуло метров на 30. Смерть наступила мгновенно. Мужчину фактически разорвало на части – ему оторвало голову и ноги.

А на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись два авто, одно из которых опрокинулось на бок, пострадал мужчина.

Видео: dtp.kiev.ua

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