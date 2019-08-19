В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульными

По факту инцидента начато служебное расследование, на время которого патрульные отстранены от исполнения служебных обязанностей

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киевской области мужчина, управляющий Kia, умер после остановки автомобиля патрульными. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Борисполя.

Инцидент произошел 18 августа около 15:40.

"Во время патрулирования автодороги М-03 ( Киев – Харьков – Довжанский) и прилегающих территорий экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Kia, который нарушил ПДД – совершил обгон на перекрестке. Полицейские остановили автомобиль нарушителя на отрезке между железнодорожной станцией "Переяславская" и селом Яблоневое (Барышевский район, Киевская область), водитель вышел из автомобиля", - говорится в сообщении.

Реклама

По данным копов, документов, подтверждающих личность и право на управление транспортным средством, водитель не предъявил, сообщил, что при себе их не имеет, однако сказал, что в его авто есть другой документ, удостоверяющий личность. После этого он направился к своему автомобилю, чтобы достать указанный документ, однако, открыв заднюю правую дверцу авто, мужчина неожиданно упал на землю и начал хрипеть.

В тренде Украинцы обходят земельный мораторий: эксперт рассказал о популярном способе

"Наряд патрульных сразу начал предоставлять домедицинскую помощь и вызвал "скорую". Однако спасти мужчину не удалось, "скорая", прибывшая на место констатировала смерть. Во время осмотра авто на пассажирском сиденье следователи обнаружили лекарства, которые используются при сердечных заболеваниях. Жена, прибывшая на место происшествия, сообщила, что ее муж болел хроническими заболеваниями сердца", - уточнили в патрульной полиции.

По факту инцидента начато служебное расследование, на время которого патрульные отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина во время обыска его квартире, в ходе которого были найдены вещества, похожие на кокаин и экстази, оттолкнул правоохранителя, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10-го этажа. Мужчина скончался от полученных при падении травм.

Также новости "Сегодня" писали, что на проспекте Победы водитель фуры умер за рулем машины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама