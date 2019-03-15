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В Киевской области вспыхнувшая фура заблокировала движение на трассе

Сегодня, 12:10

Фура в момент движения по трассе Киев – Одесса загорелась возле села Соколовка

В Киевской области вспыхнувшая фура заблокировала движение на трассе Происшествия Фура в момент движения по трассе Киев - Одесса загорелась возле села Соколовка

На 72-м км автодороги Киев – Одесса близ села Соколовка в Киевской области прямо на дороге вспыхнул грузовик. Инцидент произошел накануне вечером, когда фура ехала по трассе.

По словам очевидцев, перед пожаром они слышали звук взрыва. По предварительным данным, в момент движения у фуры загорелся прицеп.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако ДТП на несколько часов заблокировало движение в направлении столицы.

Напомним, 9 марта в Киеве водитель Daewoo Nexia, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, ехал по Нижнеюрковской, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную стену. В результате ДТП пассажир этого авто от полученных травм погиб на месте. Водителя машины госпитализировали в больницу. Однако после получения первичной медицинской помощи мужчина не уведомил ни следователя, ни врачей и сбежал из медучреждения.

Позднее правоохранители задержали его. Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Также установлено, что сбежавший водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Тег ДТП, пожар, взрыв, киевская область, трасса Киев-Одесса

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