В Киевской области всю ночь тушили мощный пожар на ферме
На ферме из-за поджога сухой травы огонь перекинулся на тюки соломы
В селе Чепилиевка близ Белой Церкви произошел мощный пожар в фермерском хозяйстве, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.
Сообщение о пожаре поступило спасателям во вторник, 9 апреля, в 18:36.
"Прибыв, разведка установила, что в результате поджога сухой травы огонь перекинулся на тюки соломы общим объемом 452 тонны (2018 года заготовки). Возникла угроза помещению животноводческой фермы", – говорится в сообщении.
Фото: kv.dsns.gov.ua
Пожар был локализован в 00:02, а ликвидирован уже в 10:30 сегодня, 10 апреля.
К тушению были привлечены четыре единицы техники ГЧС, шесть единиц вспомогательной техники и 22 человека личного состава.
Причина пожара устанавливается.
Ранее мы писали, что в Подольском районе столицы на улице Гомельской произошел масштабный пожар. Во время тушения пожара в одной из вспомогательных хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов.
Ранее сообщалось, что в Киеве 39-летний мужчина поджег квартиру бывшей жены на седьмом этаже многоэтажки, когда в ней находилась сестра бывшей супруги со своим 10-летним сыном и матерью. Инцидент произошел на улице Сергея Лифаря в Деснянском районе. Огонь перекинулся на соседнее помещение и охватил весь коридор. Дымом затянуло еще два верхних этажа, жители не могли самостоятельно выйти из своих квартир.
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