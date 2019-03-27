Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевской области за сутки поймали восемь пьяных водителей

Сегодня, 10:59

На всех правонарушителей инспекторы составили соответствующие административные материалы

Фото: Патрульная полиция Киевской области
Фото: Патрульная полиция Киевской области.
В Киевской области за сутки поймали восемь пьяных водителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b3a/9b9/5c9b3a9b9ad5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b3a/9b9/5c9b3a9b9ad5a.jpg Происшествия На всех правонарушителей инспекторы составили соответствующие административные материалы

В течение суток, 26 марта, патрульные Киевской области остановили восемь водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции региона в Facebook.

На всех правонарушителей инспекторы составили соответствующие административные материалы и отстранили их от управления транспортным средством. Окончательное решение о привлечении к ответственности будет принимать суд.

При этом в Киеве на Троещине полиция поймала пьяного водителя Toyota, который, пытаясь скрыться от правоохранителей, врезался в Mercedes. В результате инцидента пострадала девушка, которая была за рулем "немца".

Ранее в Киеве пьяный водитель въехал в две припаркованные машины в Оболонском районе столицы. Инцидент произошел в ночь на 25 марта. Внедорожник выскочил с проезжей части на обочину, разбил капот одной машине, а на вторую буквально "сел" и застрял на ней. Пассажиры авто утверждали, что перед машиной выбежала собака, и мужчина пытался объехать животное, чтобы не сбить. Экспресс-тест на алкоголь показал, что водитель выпил перед тем как сесть за руль: в его организме было обнаружено полтора промилле алкоголя в крови.

Также в Борисполе пьяный мужчина избил патрульного полицейского.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, киевская область, пьяный водитель

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области за сутки поймали восемь пьяных водителей". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снова отказали тормоза: в Киеве военный грузовик врезался в машину с ребенком

Сегодня, 10:13

К счастью, в аварии никто не пострадал, а легковушка получила значительные повреждения

Киев застыл в пробках из-за непогоды

Сегодня, 08:56

Традиционно пробки на проспекте Победы, в центре, а также на мостах через Днепр в сторону правого берега

Поездки без правил: в Украине растет количество ДТП с маршрутками

Сегодня, 08:12

Эксперт объяснил, кто виноват и что делать с проблемой

В Винницкой области авто разорвало пополам, двое погибших

Сегодня, 03:39

Водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником

Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Бывший муж Удовиченко рассказал, что погубило их брак

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

10 жизненных советов от вашего… кота

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа

Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Пенсионерам сулят выдать 13-ю пенсию: предвыборные обещания или реальность

Вчера, 07:00

Власти говорят о новых доплатах. Эксперты: не хватает роста экономики

Глызин резко высказался после смерти Началовой

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали