В Киевской области за сутки поймали восемь пьяных водителей
На всех правонарушителей инспекторы составили соответствующие административные материалы
В течение суток, 26 марта, патрульные Киевской области остановили восемь водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции региона в Facebook.
На всех правонарушителей инспекторы составили соответствующие административные материалы и отстранили их от управления транспортным средством. Окончательное решение о привлечении к ответственности будет принимать суд.
При этом в Киеве на Троещине полиция поймала пьяного водителя Toyota, который, пытаясь скрыться от правоохранителей, врезался в Mercedes. В результате инцидента пострадала девушка, которая была за рулем "немца".
Ранее в Киеве пьяный водитель въехал в две припаркованные машины в Оболонском районе столицы. Инцидент произошел в ночь на 25 марта. Внедорожник выскочил с проезжей части на обочину, разбил капот одной машине, а на вторую буквально "сел" и застрял на ней. Пассажиры авто утверждали, что перед машиной выбежала собака, и мужчина пытался объехать животное, чтобы не сбить. Экспресс-тест на алкоголь показал, что водитель выпил перед тем как сесть за руль: в его организме было обнаружено полтора промилле алкоголя в крови.
Также в Борисполе пьяный мужчина избил патрульного полицейского.
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