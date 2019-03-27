В Киевской области за сутки поймали восемь пьяных водителей

На всех правонарушителей инспекторы составили соответствующие административные материалы

Фото: Патрульная полиция Киевской области.

В Киевской области за сутки поймали восемь пьяных водителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b3a/9b9/5c9b3a9b9ad5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b3a/9b9/5c9b3a9b9ad5a.jpg 2019-03-27T10:59:00+02:00 Происшествия На всех правонарушителей инспекторы составили соответствующие административные материалы

В течение суток, 26 марта, патрульные Киевской области остановили восемь водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции региона в Facebook.

На всех правонарушителей инспекторы составили соответствующие административные материалы и отстранили их от управления транспортным средством. Окончательное решение о привлечении к ответственности будет принимать суд.











При этом в Киеве на Троещине полиция поймала пьяного водителя Toyota, который, пытаясь скрыться от правоохранителей, врезался в Mercedes. В результате инцидента пострадала девушка, которая была за рулем "немца".

Ранее в Киеве пьяный водитель въехал в две припаркованные машины в Оболонском районе столицы. Инцидент произошел в ночь на 25 марта. Внедорожник выскочил с проезжей части на обочину, разбил капот одной машине, а на вторую буквально "сел" и застрял на ней. Пассажиры авто утверждали, что перед машиной выбежала собака, и мужчина пытался объехать животное, чтобы не сбить. Экспресс-тест на алкоголь показал, что водитель выпил перед тем как сесть за руль: в его организме было обнаружено полтора промилле алкоголя в крови.

Также в Борисполе пьяный мужчина избил патрульного полицейского.

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