В Киевской области за сутки произошло более 40 ДТП

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области за минувшие сутки произошло более 40 аварий, в которых не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Одна из аварий произошла накануне около 20:00 в селе Тарасовка под Киевом. Там водитель ВАЗа устроил двойное ДТП. По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

"Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Ford, и, пытаясь продолжить движение, совершил второе столкновение с Renault. В результате – пассажира ВАЗа госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом костей таза", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Полиция области призвала водителей в связи с ухудшением погодных условий соблюдать ПДД и быть осторожными на дорогах.

Напомним, что на 5 февраля в столице прогнозируют мощнейший снегопад. Водителей призвали удержаться от поездок на личных авто и пересесть в общественный транспорт. Синоптики не исключают, что в Киеве может выпасть до 10 см снега.

При этом похолодание ожидается по всей Украине. Подробнее смотрите в сюжете:

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