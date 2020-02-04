Киев окажется во власти циклона: синоптики обещают до 10 см снега

Фото: Андрей Пындык / Фото: Сегодня

В Киеве вследствие влияния южного циклона в среду, 5 февраля, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в течение суток 5 февраля – значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем ​​порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (I уровень опасности, желтый).

Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы, не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Также рекомендуют воздержаться от поездок на собственном транспорте и воспользоваться общественным.

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Кроме того, с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, киевлян просят быть осторожными, передвигаясь по городу, и придерживаться советов во время гололеда.

Советы водителям:

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соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях может привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах

если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

когда перебегаете дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Отметим, что под удар стихии попадет не только столица, но и вся Киевская область. Кроме того, к концу недели в Киеве и регионе ожидается снижение температуры воздуха – в ночь на 8 февраля синоптики прогнозируют до -8...-10 градусов.

Напомним, метеорологи зафиксировали первый температурный рекорд февраля в Киеве. Так, 2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7 °С, что на 1,4 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

Отметим, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. При этом метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

Ранее сообщалось, что прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз, а в декабре была весенняя погода.

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