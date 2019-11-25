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В Киевской области за сутки произошло почти 40 ДТП

25 ноября, 10:56

Несколько аварий оказались смертельными

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области за минувшие сутки произошло почти 40 аварий, несколько из которых стали смертельными. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, в Броварах водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Погибший – 59-летний местный житель. Кроме того, в области сотрудник СТО угнал машину чтобы покататься с подругой. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево, в результате – пассажирка погибла. Водитель сейчас находится в больнице.

Также три человека получили травмы, переходя по "зебре". В с. Демидов Вышгородского района на пешеходном переходе автомобиль сбил 14-летнего подростка. Парня доставили в больницу с ушибом ключицы. Второй случай произошел в селе Старое Бориспольского района. Двое жителей столицы попали в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, под Киевом между Чабанами и Гатным 24 ноября попал в аварию уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями. По информации СМИ, детского омбудсмена и одного из его сыновей доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

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