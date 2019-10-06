В Киевской области задержали браконьеров с застреленным лебедем

/ Фото: Нацполиция

Работники водной полиции в Киевской области задержали мужчин с оружием и запрещенными средствами для ловли рыбы (сетками). Также в лодке правоохранители обнаружили застреленного лебедя. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Как рассказали в ведомстве, утром рыбоохранный патруль заметил подозрительную лодку на воде. В результате проверки установлено, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Работники полиции и егерской службы составили административные протоколы, в том числе по ст.130 (вождение средством в состоянии алкогольного, наркотического или же другого опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

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В качестве вещественных доказательств полиция изъяла ружье и запрещенные средства (сетки) для ловли рыбы. Сейчас полиция выясняет все детали событий.

Напомним, водный патруль в Черкасской области поймал браконьера с уловом рыбы на сумму более 120 тысяч гривен. Большая часть рыбы – плотва. Откуда рыба, водитель объяснить не смог. Следователи изъяли рыбу, автомобиль и лодку.

Кроме того, мы писали, что в Черноморском биосферном заповеднике, расположенном под Одессой, задержали дерзких браконьеров – с помощью рыбацких сеток, прямо возле здания охраны, они успели наловить креветки на сумму почти 300 тысяч гривен.

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