В Киевской области задержали иностранца, которого два года разыскивали за кражу

Гражданин Грузии разыскивался сотрудниками полиции Львовской области

Фото: kv.npu.gov.ua.

В Киевской области правоохранители задержали иностранца-вора, который разыскивался на территории Львовской области за кражу.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области, оперативники при проведении мероприятий по выявлению лиц, незаконно находящихся на территории Украины, остановили автомобиль BMW с иностранной регистрацией.

"Сначала мужчина, находившийся за рулем автомобиля, ввел в заблуждение полицейских, назвался другой фамилией и предъявил водительское удостоверение на имя гражданина Российской Федерации. Однако в ходе дальнейшей проверки по установлению личности водителя оперативники установили, что им оказался 28-летний гражданин Грузии, который временно проживает в столице", – говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Было установлено, что молодой человек за совершение кражи в течение двух лет разыскивается сотрудниками полиции Львовской области.

Ранее сообщалось, что киевская полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста и сожжении его тела. Им оказался гражданин Республики Беларусь, 1990 года рождения, которого на родине разыскивали за мошенничество. В последнее время он проживал в Киеве.

Также мы писали, что в Киеве воры-иностранцы попали в ДТП, убегая от полиции.

Тем временем, эксперты рассказали, что делать, чтобы не стать жертвами воров в маршрутках.

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