В Киевской области задержали иностранца, который был в международном розыске
Злоумышленник совершил ряд тяжких преступлений
Полиция задержала иностранца, который в составе преступной группы занимался на территории Киева и Киевской области разбойными нападениями и грабежами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.
"В ходе проведения обысков по месту жительства иностранца полиция изъяла вещественные доказательства, подтверждающие его преступную деятельность. Также в ходе проведенных следственных действий установлено, что правонарушитель находится в международном розыске за совершение ряда тяжких преступлений", – говорится в сообщении.
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Сообщение о правонарушении и задержании передано в посольство Грузии.
"После объявления приговора суда и отбывания наказания в отношении злоумышленника будет рассматриваться вопрос выдворения из Украины и запрете въезда. Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению местонахождения остальных членов преступной группы", - резюмировали в полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве трое мужчин напали на жителя столицы у двери его квартиры, отобрали личные вещи с ключами от автомобиля Skoda и завладели иномаркой.
Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.
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