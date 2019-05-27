Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевской области задержали иностранца, который был в международном розыске

27 мая, 14:43

Злоумышленник совершил ряд тяжких преступлений

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

Полиция задержала иностранца, который в составе преступной группы занимался на территории Киева и Киевской области разбойными нападениями и грабежами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.

"В ходе проведения обысков по месту жительства иностранца полиция изъяла вещественные доказательства, подтверждающие его преступную деятельность. Также в ходе проведенных следственных действий установлено, что правонарушитель находится в международном розыске за совершение ряда тяжких преступлений", – говорится в сообщении. 

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Сообщение о правонарушении и задержании передано в посольство Грузии.

"После объявления приговора суда и отбывания наказания в отношении злоумышленника будет рассматриваться вопрос выдворения из Украины и запрете въезда. Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению местонахождения остальных членов преступной группы", - резюмировали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве трое мужчин напали на жителя столицы у двери его квартиры, отобрали личные вещи с ключами от автомобиля Skoda и завладели иномаркой. 

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег разбой, иностранец, киевская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области задержали иностранца, который был в международном розыске". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое мужчин избили и ограбили киевлянина возле его квартиры

Сегодня, 13:37

Злоумышленники надели на потерпевшему мешок на голову и связали скотчем

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Сегодня, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

В Киеве двое иностранцев отобрали у мужчины 600 тысяч гривен, угрожая ножом

24 мая, 14:32

Злоумышленники планировали свое преступление заранее и следили за потерпевшим

В Днепре у водителя Jaguar отобрали 20 тысяч долларов

24 мая, 12:06

На территории города копы ввели план "Перехват"

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот

Климкин рассказал о встрече с Зеленским и сделал заявление

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

7 детей российских звезд, которые рано начали взрослую жизнь

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

Как спастись от клещей

Тайна старых швейных машинок: почему антиквары бьются за них

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Сегодня, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

Вчера, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Вчера, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Машины, которые проедут 300 000 километров и не сломаются

Укрзализныця довела пассажиров до истерики
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь