В Киевской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней дочери

В Тараще задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 16-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.
"По спецлинии "102" поступило сообщение от 16-летней жительницы г. Тараща, что в лесу ее избил и изнасиловал родной отец. По вызову на домашний адрес прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.
По данным полиции, местный житель находился дома, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. Дочь к тому времени уже забрали в местную районную больницу на обследование.
По признакам преступления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Свою вину мужчина не признает. Уверяет, что этого не совершал.
Ранее в Харькове следователи сообщили задержанному за изнасилование школьницы о подозрении.
Также в Харькове за серию изнасилований будут судить 47-летнего мужчину. Его жертвами стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет. Нападающий действовал в разных районах города и каждый раз одинаково: выслеживал девушек, которые поздно вечером возвращались домой.
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