В Киевской области задержали педофила, развращавшего шестилетнюю девочку

По данным полиции, мужчина является родственником ребенка

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В одном из сел Васильковского района полиция задержала мужчину, который развращал шестилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Около 17:00 девочка подходила к своему дому. У дома ее встретил мужчина, с которым она находится в родственных отношениях, и с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей предложил ей зайти в дом. Мол, хочет научить, как "просматривать игрушки на мобильном телефоне". Доверчивый ребенок согласился. Пользуясь ее беспомощностью и отсутствием родителей или других взрослых лиц, которые могли помешать совершению этого преступления, начал оказывать развратные действия", – говорится в сообщении.

В ходе следствия были опрошены родные девочки и она сама. Мужчина в содеянном сознался. При этом ему вручили письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних, что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет).

"В суд подано ходатайство о применении к мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей", – уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить 49-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

При этом также известно, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего местного жителя, который насиловал двухлетнего ребенка.

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