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В Киевской области задержали военного, продававшего наркотики

Сегодня, 14:55

Военнослужащего задержали после сбыта наркотиков

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua
Фото: facebook.com/dbr.gov.ua.

В Киевской области задержали военнослужащего, который продавал наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"После реализации наркотических веществ следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве задержали военнослужащего, который был продавцом наркотиков", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua
Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua
Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Дарницкого гарнизона.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.


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Тег наркотики, военнослужащие, киевская область, наркодилер

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