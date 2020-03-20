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В Киевской области зафиксирован третий случай заражения коронавирусом

20 марта, 21:21

Елена Кузьмич

Подробности пока неизвестны

Как только стало известно о третьем подтвержденный случай заболевания коронавирус в Киевской области.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Василий Воронин.

"Прошу всех придерживаться строгого карантина и не поддаваться панике.

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Сегодня представители Киевской облгосадминистрации побывали в Киево-Святошинской центральной районной больницы, что в Боярке. Убедились, что условия работы там нормальные. Помещение имеет новое оборудование. Средствами индивидуальной защиты и раствором для дезинфекции медперсонал, на первое время, обеспечен. Новые поступления будут в ближайшее время, о чем сообщу дополнительно.

Вопрос с доставки медиков в больницу решили. Мы продолжаем работать ради вашего здоровья и жизни", – говорится в сообщении.

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Ранее в Украине подтверждено 29 случаев коронавируса.

Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один – в Харьковской, один – во Львовской.

Ранее о первом случае заражения во Львове сообщил мэр города Андрей Садовый в социальных сетях. Якобы, по информации чиновника, инфицированный – врач и в первый день после возвращения из-за границы сдал анализы в частную лабораторию.

Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина киевская область коронавирус

Источник: Сегодня

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