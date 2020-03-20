В Киевской области зафиксирован третий случай заражения коронавирусом

Как только стало известно о третьем подтвержденный случай заболевания коронавирус в Киевской области.
Об этом заявил заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Василий Воронин.
"Прошу всех придерживаться строгого карантина и не поддаваться панике.
Сегодня представители Киевской облгосадминистрации побывали в Киево-Святошинской центральной районной больницы, что в Боярке. Убедились, что условия работы там нормальные. Помещение имеет новое оборудование. Средствами индивидуальной защиты и раствором для дезинфекции медперсонал, на первое время, обеспечен. Новые поступления будут в ближайшее время, о чем сообщу дополнительно.
Вопрос с доставки медиков в больницу решили. Мы продолжаем работать ради вашего здоровья и жизни", – говорится в сообщении.
Ранее в Украине подтверждено 29 случаев коронавируса.
Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один – в Харьковской, один – во Львовской.
Ранее о первом случае заражения во Львове сообщил мэр города Андрей Садовый в социальных сетях. Якобы, по информации чиновника, инфицированный – врач и в первый день после возвращения из-за границы сдал анализы в частную лабораторию.
Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19.
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