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В Украине подтверждено 29 случаев коронавируса

20 марта, 20:45

Елена Кузьмич

Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской

По состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19.

Об этом в Telegram-канале сообщает Минздрав.

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Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один – в Харьковской, один – во Львовской.

Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине.

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Ранее во Львове лабораторно подтверждено COVID-19 у пациента, 1950 года рождения, в течение последних 14 дней вернулся из Германии. Пациент изолирован, ему предоставляется лечение. Инфицированный – врач и в первый день после возвращения из-за границы сдал анализы в частную лабораторию. Мужчина старался быть в максимальной самоизоляции. После получения положительных результатов на инфицирование коронавирусом сразу обратился в местную инфекционную больницу.

Ранее в Днепре официально подтвердили два случая заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у супругов, вернувшихся из Франции.

Мужчине – 36 лет, его жене – 34. Из Франции пара вернулась около недели назад. Как только почувствовали себя плохо, сразу обратились к медикам. С ломотой в теле и повышенной температурой их доставили в инфекционную больницу и изолировали в специальных боксах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина заражение коронавирус

Источник: Сегодня

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