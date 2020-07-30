В Киеве в реке утонул грузовик (видео)

Хозяин авто нашел транспорт, который вытащил грузовой автомобиль из воды

В Киеве на речке Десенка на днях утонул грузовик.

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Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Ничего непонятно, но очень интересно. Речка Десенка (Черторой)", - говорится в подписи к видео, опубликованному в паблике.

Видео: Киев Оперативный

Как рассказали сайту "Сегодня " в полиции Киева, обращений по поводу утонувшего грузовика к ним не поступало. В Киевской службе спасения, отмечают, что на место их тоже не вызывали.

"Его хозяин нашел транспорт, который вытащил грузовой автомобиль из воды при помощи троса", – рассказали нам спасатели.

Почему автомобиль заехал в воду и по какой причине, неизвестно.

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В полиции Киева отмечают, что в этой истории нет ничего криминального.

Инцидент произошел 28 июля.

Ранее сообщалось, что в Киевской области легковушка слетела с дороги и упала в реку. В момент ДТП в автомобиле находился девятилетний ребенок и водитель.

Кроме того, на Прикарпатье грузовик слетел с обрыва высотой в 40 метров и упал в реку. Сообщалось, что водитель автомобиля "ГАЗ-66" сел за руль в нетрезвом состоянии. В грузовике находились 24 человека (23 туриста-иностранца и водитель). В результате ДТП три человека погибли на месте

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