Под Киевом легковушка с 9-летним школьником утонула в реке: ребенок в реанимации

/ Фото: Информатор

В Киевской области легковушка слетела с дороги и упала в реку. В момент ДТП в автомобиле находился 9-летний ребенок и водитель. Об этом сообщает Информатор.

Как написал источник, на окраине Ирпеня около 01:00 Hyundai ехал вдоль реки Буча. Водитель сообщил патрульным, что на пустую дорогу под колеса выскочила собака. Он резко дернул руль в сторону и автомобиль занесло, после чего они слетели в реку.

Мужчина смог спастись и вытащить на берег ребенка. Известно, что мальчика доставили в реанимацию. Предварительно, он в тяжелом состоянии.

Сам автомобиль полностью скрылся под водой, его будут доставать спасатели.

Напомним, в Верховинском районе Ивано-Франковской области грузовой автомобиль слетел с обрыва высотой 40 метров и упал в реку Черный Черемош. 47-летний водитель автомобиля "ГАЗ-66" не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП .

На протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 3454 человека. Копы подчеркнули, что по сравнению с 2018 годом все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

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