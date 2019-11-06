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В киевской школе мальчик бросил в классе учебную гранату: видео

6 ноября, 14:35

Подросток снимал происходящее на видео, которое потом опубликовал в сети

В столичную школу на Троещине подросток принес учебную гранату и бросил ее на пол в классе во время урока. При этом он снимал инцидент на телефон, а видео позднее опубликовал в сети. Об этом сообщается в паблике "Киев оперативный".

"В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке и он бросил на пол учебную гранату. Все это действо он сам же и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят", – говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео.

При этом в комментариях пользователи задаются вопросом, откуда у школьника учебная граната – если он принес ее из дома, то откуда она у его родителей.

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Напомним, в Днепропетровской области в результате взрыва гранаты на детской площадке пострадал 16-летний подросток и пятилетний ребенок.

Ранее сообщалось, что в Киеве подростки устроили масштабное ДТП на проспекте Победы. Они на большой скорости врезались в попутную машину. Ее от мощного удара отбросило на соседнюю полосу, где она протаранила еще одну машину.

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Киев школа граната

Источник: Сегодня

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