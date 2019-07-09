В квартиру киевлянки заселились новые жильцы из-за долга в 15 тысяч гривен

Женщина не может попасть домой: новые владельцы не открывают ей дверь

Фото: Pixabay

На днях в квартиру киевлянки Натальи Очкань пришли неизвестные и заявили: ее жилье в новостройке уже принадлежит другому владельцу. Сразу же поменяли замки, а вещи хозяйки выбросили на улицу. Попасть в собственную квартиру Наталья не может уже несколько дней. Вместе с журналистами "Сегодня" стучится в дверь. Но никто не открывает. От отчаяния слезы у девушки льются ручьем.

"Они не откроют. Мне некуда идти. Вы понимаете, некуда!" – плачет киевлянка Наталья Очкань.

В квартире Наталья жила вместе с парнем. Однажды утром в их дверь постучали неизвестные. И заявили: жилье уже продали. За долги.

"У меня вырвали из руки дверь, оттолкнули и самовольно зашли в квартиру" – говорит парень Натальи Артем Никифоров.

Пара говорит: неизвестные сразу сменили замки и остались в квартире на ночь. Если верить надписи на двери, теперь здесь якобы адвокатское агентство. Все личные вещи владельцев квартиры незваные гости вынесли на улицу. Девушка вспоминает: в прошлом году в кредитном союзе заняла 120 тыс. гривен под залог квартиры.

"Пять месяцев я платила исправно, а потом у меня начались проблемы со здоровьем. И я перестала платить", – объясняет Наталья Очкань.

Задолжала 15 тыс. гривен. Но кредиторы насчитали штраф в размере 360 тыс. гривен. Когда девушка платить отказалась, через несколько дней ее жилье продали. Чтобы попасть в квартиру, Наталья вызвала полицию и мастеров по замене замков. Однако мастера даже не успели выйти из машины. К ним сразу подошел неизвестный мужчина, заявивший: "никто не будет здесь ничего ломать". Адвокат новой владелицы квартиры убеждает: все законно.

"В кредитных союзах, в банках эти договоры прописаны настолько четко, что там без шансов вообще", – говорит адвокат Александр Гайдаш.

Оказалось, что Наталья Очкань подписала ипотечный договор. Поэтому новые владельцы могут заселиться даже без решения суда. Однако юристы уверяют: процедура, вероятно, все же нарушена.

"Это очень распространенная схема. Скорее всего, кредитор умышленно насчитал огромные проценты, перерегистрировал это имущество на себя и пришел уже как собственник этого имущества", – объясняет эксперт по кредитно-денежным вопросам Андрей Виклюк.

Специалист добавляет: вернуть жилье возможно. Для этого надо идти в суд. А другим советует: чтобы не попасть впросак, нужно внимательно читать все документы, которые приходится подписывать.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что киевлянка "набралась" кредитов в 15 банках более чем на 100 тысяч гривен и, не возвращая их, исчезла. Оставила сына и многотысячный долг на плечи матери. Сейчас пенсионерке угрожают коллекторы. Говорят: заберут квартиру и все имущество.

Ранее мы писали, что долг в $7 тысяч превратил жизнь киевлянки в ад и заставил защищать собственную квартиру кулаками. Она взяла ссуду в банке под залог недвижимости. Однако выплатила не все. Поэтому однажды к ней наведались коллекторы. Перепалка переросла в драку с разбитой головой.

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