Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,2

В лобовом ДТП под Киевом погиб молодой парень (фото)

24 января, 07:36

От удара легковушка загорелась

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В городе Буча под Киевом произошло смертельное ДТП – столкнулись легковушка Dacia Logan и внедорожник Kia Sorento. Погиб молодой парень, сообщает "Информатор".

Иномарки не разминулись улице Киево-Мироцкой около 19:00 23 января. Выяснилось, что Dacia лоб в лоб протаранила KIA. От сильного удара легковушка вспыхнула, но пламя быстро потушили.

Как рассказал водитель Kia, что он ехал со стороны Горенки, а Dacia двигалась в противоположном направлении. По словам мужчины, Logan внезапно выехала на встречу и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель Dacia, 1996 года рождения, погиб. Молодой парень скончался на месте. Точную причину столкновения будут выяснять полицейские.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 3454 человека. Копы подчеркнули, что по сравнению с 2018 годом все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП погиб парень Буча столкновение лобовое столкновение под киевом

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назадПроисшествия
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событий
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событийПроисшествия
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видеоВласть
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезла
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезлаПроисшествия
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого автоПроисшествия
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали детали
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали деталиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...