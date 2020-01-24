В лобовом ДТП под Киевом погиб молодой парень (фото)

Фото: kiev.informator.ua

В городе Буча под Киевом произошло смертельное ДТП – столкнулись легковушка Dacia Logan и внедорожник Kia Sorento. Погиб молодой парень, сообщает "Информатор".

Иномарки не разминулись улице Киево-Мироцкой около 19:00 23 января. Выяснилось, что Dacia лоб в лоб протаранила KIA. От сильного удара легковушка вспыхнула, но пламя быстро потушили.

Как рассказал водитель Kia, что он ехал со стороны Горенки, а Dacia двигалась в противоположном направлении. По словам мужчины, Logan внезапно выехала на встречу и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель Dacia, 1996 года рождения, погиб. Молодой парень скончался на месте. Точную причину столкновения будут выяснять полицейские.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 3454 человека. Копы подчеркнули, что по сравнению с 2018 годом все показатели аварийности на украинских дорогах увеличились.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram