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В полиции рассказали подробности ограбления под Киевом известного юриста

31 мая, 14:31

Неизвестные в балаклавах похитили крупную сумму денег, ценные вещи и телефоны

Фото: Pixabay

В ГУ Нацполиции Киевской области сообщили подробности ограбления семьи известного столичного юриста, которое произошло накануне в пгт. Ворзель.

"В полночь, около 23.30, несколько неизвестных лиц в балаклавах путем отжима пластикового окна проникли в один из домов в пгт. Ворзель. Угрожая хозяину и его жене, потребовали и похитили крупную сумму денег, ценные вещи и мобильные телефоны. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении", – говорится в сообщении пресс-службы областной полиции.

На месте происшествия работали руководство Управления уголовного розыска полиции области, Ирпенского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, следственно-оперативная группа, кинологи.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к совершению разбойного нападения.

Ранее сообщалось, что в Глевахе под Киевом похожим образом был ограблен дом народного депутата.

Также в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

Смотрите, как уберечь имущество во время ограбления:


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Тег ограбление, розыск, ворзель

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