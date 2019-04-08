Разбойное нападение в Харькове: из обменника унесли 150 тысяч гривен

Грабители силой отобрали ключи у сотрудницы обменника и унесли всю кассу

Иллюстрация. Фото: Данил Павлов, Сегодня

Разбойное нападение в Харькове: из обменника унесли 150 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/601/24b/5c860124ba695.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/601/24b/5c860124ba695.jpg 2019-04-08T15:20:00+03:00 Харьков Грабители силой отобрали ключи у сотрудницы обменника и унесли всю кассу

В Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

Как сообщает со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах местное издание NewsRoom, преступление было совершено вечером 6 апреля в Киевском районе города.

По данным следствия, около 21:30 злоумышленники ворвались домой к кассиру пункта обмена валют и, угрожая металлическим предметом, отобрали у нее ключи от учреждения.

После этого один из злоумышленников направился в здание компании, а второй остался следить за женщиной. Около 22:30 грабитель проник в обменник на улице Академика Проскуры и вынес оттуда 150 тысяч гривен.

Было открыто уголовное производство по статье "разбой". Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 8 апреля в Харькове неизвестные взорвали банкомат. Как выяснилось, злоумышленники применили самодельную взрывчатку, которую сумели втиснуть внутрь устройства, и похитили все деньги, которые были внутри.

Ранее в Харькове неизвестные взорвали банкомат по улице Большой Опанасовской, но добраться до денег тогда не сумели.

Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тысяч гривен.

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