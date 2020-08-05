В пригороде Киева вспыхнул серьезный пожар: подробности

В селе Софиевская Борщаговке под Киевом в среду, 5 августа, вспыхнул серьезный пожар. По предварительной информации, загорелась трава недалеко от жилых домов.
В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области сайту "Сегодня" сообщили, что произошло возгорание сухой травы, скорее всего, из-за человеческого фактора.
"Площадь возгорания составляет более 700 квадратных метров. На месте уже работают пожарные. На данный момент для тушения огня задействована одна пожарная машина. Если понадобится помощь, то будет привлекаться еще один автомобиль спецтехники", – рассказала сайту "Сегодня" Виктория Рубан, спикер ГУ ГСЧС в Киевской области.
Она добавляет, что возникший пожар не представляет угрозы для местных жителей.
Задымление, конечно же, есть. Рядом находятся жилые дома, но им пламя не угрожает", – добавляет Виктория Рубан.
Ранее в Киеве спасатели несколько часов тушили пожар на свалке, вспыхнувший неподалеку от пересечения улиц Коллекторной и Ревуцкого.
Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями.
Кроме того, смотрите в сюжете о пожаре в новостройке на улице Стеценко:
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