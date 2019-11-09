Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидец

9 ноября, 16:52

Очевидцем взрыва стал журналист сайта "Сегодня"

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

Реклама

В районе строительства Шулявского путепровода в Киеве произошел мощный взрыв, очевидцем которого стал журналист сайта "Сегодня".

"На месте, где собирают конструкции для моста, в воздух на высоту около двух метров поднялся столб жидкости и газа", – отмечает корреспондент.

При этом, по словам свидетеля, звук взрыва был настолько сильным, что перепуганные люди выбегали даже из подземного перехода, спеша уйти от возможной опасности.

Между тем, пострадавших людей журналист не заметил, добавив также, что осколков или обломков замечено не было.

По словам очевидца, работающие на возведении моста строители буквально в течение нескольких минут закрыли брешь подручными материалами.

Сайт "Сегодня" выясняет подробности происшествия и сообщит о них позднее.

Напомним, что накануне в районе строительства путепровода было обнаружено более сотни артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. На место происшествия прибыли саперы столичного управления ГСЧС, которые изъяли опасные находки, вывезли их на полигон и уничтожили.

Также стоит напомнить, что в Киевской городской госадминистрации сделали заявление о сроках строительства объекта, заверив, что работы идут в соответствии с графиком.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

взрыв шулявский путепровод шулявка шулявский мост

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причина
В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причинаПроисшествия
На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видео
На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видеоПроисшествия
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видео
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видеоПроисшествия
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварии
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварииПроисшествия
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробности
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробностиПроисшествия
В центре Киева вспыхнул сильный пожар
В центре Киева вспыхнул сильный пожарПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...