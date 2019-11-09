На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидец

Очевидцем взрыва стал журналист сайта "Сегодня"

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

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В районе строительства Шулявского путепровода в Киеве произошел мощный взрыв, очевидцем которого стал журналист сайта "Сегодня".

"На месте, где собирают конструкции для моста, в воздух на высоту около двух метров поднялся столб жидкости и газа", – отмечает корреспондент.

При этом, по словам свидетеля, звук взрыва был настолько сильным, что перепуганные люди выбегали даже из подземного перехода, спеша уйти от возможной опасности.

Между тем, пострадавших людей журналист не заметил, добавив также, что осколков или обломков замечено не было.

По словам очевидца, работающие на возведении моста строители буквально в течение нескольких минут закрыли брешь подручными материалами.

Сайт "Сегодня" выясняет подробности происшествия и сообщит о них позднее.

Напомним, что накануне в районе строительства путепровода было обнаружено более сотни артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. На место происшествия прибыли саперы столичного управления ГСЧС, которые изъяли опасные находки, вывезли их на полигон и уничтожили.

Также стоит напомнить, что в Киевской городской госадминистрации сделали заявление о сроках строительства объекта, заверив, что работы идут в соответствии с графиком.

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