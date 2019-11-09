Ремонт Шулявского моста: в КГГА сделали заявление о сроках

/ Фото: Facebook

Работы на Шулявском путепроводе в Киеве идут в соответствии с графиком. Об этом написал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

Поворозник напомнил, что вчера поздно вечером во время замены инженерных сетей возле Шулявского путепровода был найден склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

"Утром коммунальщики возобновили работы по замене инженерных сетей. Также на месте будут дежурить пиротехники, которые в случае обнаружения боеприпасов будут извлекать их", – сообщил Поворозник.

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Согласно прогнозам городской администрации, первый этап строительства новой конструкции Шулявского моста будет завершен до конца текущего года.

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Общая стоимость реконструкции составляет 830,120 млн грн, продолжительность строительства – 17 месяцев.

Напомним, желание правительства изъять из госбюджета Киева почти четыре миллиарда гривен не повлияет на темпы строительства Шулявского путепровода, однако другие инфраструктурные проекты могут пострадать. При этом вопрос со сносом корпуса "Большевика" для достройки путепровода уже решен. Об этом в интервью сайту "Сегодня" сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

Шулявский путепровод ремонтируется с весны этого года, а с началом ремонта Борщаговского путепровода жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3 были закрыты с конца июня, их запустили только в конце сентября , при этом "двойка" прекратила курсировать.

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