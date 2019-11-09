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Возле Шулявского моста в Киеве нашли более сотни снарядов: фото

9 ноября, 11:39

Обнаруженные боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили

После обнаружения арсенала боеприпасов времен Второй мировой войны возле Шулявского моста в Киеве саперы изъяли более сотни артиллерийских снарядов.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций, работы по изъятию взрывчатых веществ завершились около 03:20 субботы, 9 ноября.

"Всего изъяты: 101 артиллерийский снаряд (47 – калибра 152 мм, 35 – калибра 122 мм, 8 – калибра 105 мм, 11 – калибра 76 мм), три минометные мины и одна ручная граната", – уточнили спасатели.

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В свою очередь, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев отметил, что на место происшествия были сразу же вызваны пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования.

После изъятия боеприпасы были вывезены на полигон для обезвреживания в установленном порядке, а специалисты КП "Киевтеплоэнерго" продолжили работы по замене инженерных сетей.

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Кроме того, ранее в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу.Ее обнаружили во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

А в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны– авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова.

Напомним, что ранее недалеко от знаменитого парка "Александрия" возле Белой Церкви в Киевской области пиротехники обнаружили три немецкие авиабомбы.

Кроме того, мы писали, что сотрудники одного из фермерских хозяйств в Харьковской области во время обследования поля нашли устаревший боеприпас. А при помощи металлоискателя пиротехники в этом же месте и в радиусе 50 м от него обнаружили 492 устаревших немецких артиллерийских кумулятивных снаряда калибром 75 мм.

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Киев боеприпасы снаряды шулявский путепровод шулявка шулявский мост

Источник: Сегодня

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