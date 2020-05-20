В разных районах Киева за ночь сгорели четыре машины (видео)

В Киеве прошлую ночь в разных районах города сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Так, ближе к полуночи загорелся Sang Yong на Вильямса, 5, припаркованный рядом с другими машинами во дворе 20-этажного дома.

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Сообщается, что возгорание ликвидировали за 20 минут.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Второй вызов поступил в 1:01 о пожаре во дворе жилого 24-этажного дома на улице Ахматовой, 22. Там загорелась Toyota Corolla. В 2:15 пожарные пожарные ликвидировали возгорание.

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В результате пожара сгорели и повреждены моторный отсек, салон, колеса и лакокрасочное покрытие рядом расположенного автомобиля Volvo.

Также, в 3:29 поступило сообщение о пожаре, который возник во дворе 16-этажного жилого дома на ул. Бальзака, 55. По прибытию, бойцы ГСЧС установили, что загорелся автомобиль BMW. Уже через 15 минут спасатели ликвидировали возгорание. Причины возникновения пожаров устанавливаются.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на улице Малиновского загорелся Chevrolet.

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Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова, 25в, в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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