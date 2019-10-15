/ Фото: dtp.kiev.ua

Момент смертельного ДТП с машиной скорой помощи в Киеве попал на запись камер видеонаблюдения.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, как Peugeot влетел в бок скорой, из-за сильного удара карету перекинуло на бок, а легковушку сильно закрутило на дороге.

Реклама

Как сообщалось, в воскресенье вечером, 13 октября, в Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина произошло ДТП с участием кареты скорой помощи: двое человек погибло, пятеро пострадали.

Ползже стали известны и подробности трагедии. Как рассказали новостям "Сегодня" в пресс-службе киевского главка полиции, в карете скорой, кроме водителя и двух фельдшеров, находилась семья – ребенок с отцом и матерью. "После аварии они отказались от госпитализации, а вот 60-летний водитель погиб от полученных травм. Кроме того, уже в больнице умерла и 23-летняя фельдшер. Водитель автомобиля Peugeot получил травму ноги. Следствие устанавливает причины ДТП", – рассказали нам в пресс-службе киевской полиции.

За последнюю неделю это уже второе ДТП в столице с участием скорой. 10 октября на пересечении улиц Антоновича и Жилянской перевернулась скорая.

Відео: Патрульна поліція Києва

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама