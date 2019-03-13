В школе на Виноградаре ищут взрывчатку

Правоохранители получили сообщание о минировании школы на проспекте Правды, 84

Фото: npu.gov.ua.

В школе на Виноградаре ищут взрывчатку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3c3/a6c/5c83c3a6c3398.jpg 2019-03-13T15:03:31+02:00 Происшествия Правоохранители получили сообщание о минировании школы на проспекте Правды, 84

Правоохранители проверяют сообщение о минировании школы на проспекте Правды, 84 в Подольском районе столицы. Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

На данный момент в учебное заведение приехали полицейские, кинологи и взрывотехники. Также решается вопрос об эвакуации школьников и учителей.

По данному адресу расположена специализированная школа №3.

Ранее сообщалось, что в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") после сообщения о минировании из терминалов эвакуировали пассажиров. В результате никаких взрывоопасных предметов не было найдено.

Также сообщалось, что в Киеве анонимы сообщили о минировании четырех станций метро. Для пассажиров на время проверки закрыли "Театральную", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", а также пересадочные переходы между красной и зеленой, а также синей и зеленой ветками метрополитена.

Также во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.

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