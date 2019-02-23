Во Львове "минировали" автовокзал и железную дорогу
Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании обнаружено не было
Во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
По данным правоохранителей, три сообщения о "минировании" поступили в полицию в период с 10:35 до 11:05.
"Указанные объекты и прилегающие территории проверяли эксперты-взрывотехники и кинологи, на местах работали следственно-оперативные группы и другие службы", – сообщили в полиции.
Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании обнаружено не было.
Решается вопрос об открытии уголовных производств, устанавливаются лица анонимов, которые предоставили ложные сообщения, отметили правоохранители.
Напомним, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.
Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".
Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация.
А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.
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