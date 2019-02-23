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Во Львове "минировали" автовокзал и железную дорогу

Сегодня, 21:14

Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании обнаружено не было

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
Во Львове "минировали" автовокзал и железную дорогу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg Запад Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании обнаружено не было

Во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, три сообщения о "минировании" поступили в полицию в период с 10:35 до 11:05.

"Указанные объекты и прилегающие территории проверяли эксперты-взрывотехники и кинологи, на местах работали следственно-оперативные группы и другие службы", – сообщили в полиции.

Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании обнаружено не было.

Решается вопрос об открытии уголовных производств, устанавливаются лица анонимов, которые предоставили ложные сообщения, отметили правоохранители.

Напомним, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.

Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

Также в Харьковской области неизвестный сообщил о минировании здания районного суда. Взрывчатку эксперты так и не нашли, проводилась эвакуация.

А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.

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Тег Львов, вокзал, заминирование, минирование, АЗС

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