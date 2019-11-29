В школе под Киевом распылили газ: отравились шесть учеников

Газовый баллончик в школу принесла 13-летняя школьница, в отношении ее матери составили админпротокол

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Белой Церкви в одной из школ произошло ЧП. Утром в четверг, 28 ноября, в школе распылили газовый баллончик, шесть учеников 12-17 лет отравились, в итоге правоохранители эвакуировали всех детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Едкое вещество распылили из газового баллончика, который находился в кармане 13-летней школьницы. Как оказалось, баллончик ей купила мать для самозащиты, поскольку девочка поздно возвращается с уроков. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства распыления едкого вещества. Всем пострадавшим медики оказали помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает. За час учебный процесс восстановили", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области Реклама

В отношении матери школьницы, у которой был газовый баллончик, составили админпротокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее в черниговской школе № 21 распылили слезоточивый газ. Сотрудники провели эвакуацию, однако девять учеников попали в больницу.

Также в Броварах Киевской области подросток распылил слезоточивый газ в школе, тем самым сорвав учебный процесс. К счастью, никто из детей не пострадал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама