В столице поссорившиеся соседи взялись за топоры

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Два соседа, живущих в одном из многоквартирных домов Киева, взялись после ссоры за топоры.

Конфликт начался из-за ветвей винограда, высаженных под окнами мужчин.

Этот виноград мужчины высадили сами, два года назад, на клумбе у дома. Мужчины дружили между собой. До тех пор, пока ветви винограда не начали бросать тень на окна Дмитрия Антоненко, живущего на первом этаже.

"Вот тень, вот мое окно", – показывает Дмитрий Антоненко фото куста.

Мужчина срубил виноград, за что живущий над ним сосед Гурам, по словам Дмитрия, начал мстить.

"Он специально приходит домой и ходит, делает "топ-топ", с такой мощностью и силой, как будто он отрабатывает строевую. Я пошел с топором, я хотел ударить по камере, чтобы он отвлекся, я ударил по камере, развернулся и ушел", – объясняет свои действия Дмитрий Антоненко.

На видео с камеры наблюдения видно, как Дмитрий Антоненко, поднявшись на второй этаж, к двери соседа, стоит с топором. Его за руку хватает женщина. Двери никто не открывает, и Дмитрий топором бьет камеру наблюдения.

Сосед вызвал полицию. Написал заявление. На следующий день и сам стал носить топор. Это также зафиксировала камера наблюдения, та, что установлена у входа в подъезд. "Сегодня" пообщались и с Гурамом, дозвонившись ему на телефон. Мужчина говорит: сосед постоянно громко включал музыку. В тот вечер, мол, тоже мешал спать, поэтому Гурам постучал соседу по батареям. Буквально за минуту Дмитрий начал бить в дверь топором.

"Он нам музыку включает в полдвенадцатого. Мешает нам. Так что, за это с топором надо приходить? Я​ купил баллончик, и с баллончиком и топором к машине хожу", – объясняет житель дома Гурам.

Конфликт бывших товарищей наводит ужас на всех жителей дома. Мнения людей разделились. Кто-то оправдывает одного, кто-то другого.

"Тот человек, который разгромил в состоянии аффекта, его все в доме уважают", – говорит одна из соседок.

"Валя, а кто бегал с топором?", – спрашивает одна из жительниц дома у другой. "Дима". "Хорошо, что Оля кричала, а то труп был бы", – говорит соседка.

"Я и того люблю, и того люблю, а почему так произошло? Не знаю", – удивляется еще одна соседка.

Бывшие приятели собираются в суд. Полиция же предварительно квалифицирует действия Дмитрия Антоненко как хулиганство. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в поселке Перегинское Ивано-Франковской области мужчина с топором набросился на полицейских. Чтобы усмирить дебошира, полицейским пришлось применить свои табельные пистолеты.

Стоит напомнить также о случае в США, когда американец чудом уклонился от летящего ему в голову топора. Невероятная реакция помогла мужчине избежать тяжелых травм.

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