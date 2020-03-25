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В столичном Гидропарке снова сгорело дотла популярное кафе (фото, видео)

25 марта, 09:46

Наталья Руда

Горел "Очеретяний кіт"

В столичном Гидропарке утром 25 марта произошел пожар в популярном кафе "Очеретяний кіт". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 7:14.

"Пожарные установили, что горит одно из кафе на Гидропарке и передали о повышенном ранге пожара. Тушение пожара осложняло отсутствие пожарных гидрантов, поэтому бойцы устанавливали гидроэлеваторы для обеспечения непрерывной подачи воды из реки. Также, поскольку кафе построено из дерева, пламя быстро распространялось по зданию", - говорится в сообщении.

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В 8:07 спасатели локализовали возгорание на площади 300 кв. м и в 8:40 – ликвидировали.

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На месте было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, что это кафе уже горело в 2016 году.

В Киеве ранее произошел пожар в ресторане на Крещатике.

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

Видео: kiev.informator.ua

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Киев гидропарк пожары

Источник: Сегодня

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