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В столичном метро на платформу едва не рухнуло информационное табло

4 июня, 10:44

Наталья Руда Наталья Руда

Инцидент произошел на "Демиевской"

В Киеве на станции метро "Демиевская" на платформу едва не рухнуло информационное табло. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"На станции метро "Демиевская" из-за неизвестных явлений едва не упало информационное табло. Может, Скайли с Малдером время звать, потому что пахнет какой-то потусторонней инопланетной силой?" – говорится в сообщении паблика, где также опубликовано фото со станции.

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/ Фото: Киев Оперативный

Подробности инцидента уточняются.

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Ранее сообщалось, что в недавно отремонтированном подземном переходе, ведущем к станции метро "Сятошино", с потолка начала литься вода. Пассажиры пытаются идти по сухой части перехода, чтобы не испортить одежду. В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" пояснили причину подтопления.

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Также мы писали, что сильные ливни, которые в мае наблюдались в столице, подтопили станцию метро "Героев Днепра". Для ликвидации подтопления были сняты двери на входе на станцию.

Отметим, что столичная подземка возобновила работу после карантина 25 мая. Сайт "Сегодня" посмотрел, как заработала одна из самых оживленных станций на зеленой ветки метрополитена – "Позняки".

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Киев метро табло

Источник: Сегодня

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