Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве "заплакал" переход возле станции метро: названа причина подтопления (фото)

1 июня, 17:59

Александр Марущак Александр Марущак

С крыши текла вода, несмотря на то, что дождя не было

Фото: Наталия Мамчур

Фото: Наталия Мамчур

В недавно отремонтированном подземном переходе ведущем к станции метро "Сятошино" с потолка начала литься вода. Пассажиры пытаются идти по сухой части перехода, чтобы не испортить одежду. Пользователи социальных сетей отмечают, что сейчас дождя на улице нет, а с потолка капает вода.

В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" пояснили причину подтопления.

Реклама

Фото: Наталия Мамчур

"Проблема в подземном переходе к станции метро "Святошин" возникла в том месте, где над ним проходят электропоезда. По предварительной информации, железнодорожники проводили работы на своих рельсах и была повреждена гидроизоляция подземного перехода. Из-за этого и возникла течь. На место уже вызван подрядчик, который выполнял ремонт перехода. Будут составлены соответствующие акты и решаться вопрос, как именно исправлять сложившуюся ситуацию с попаданием воды в подземный пешеходный переход", – пояснили сайту "Сегодня" в КП "Киевский метрополитен".

Напомним, в 2019 году подземный переход на улице Героев Днепра в Киеве во вторник, 17 декабря, полностью затопило водой. Прорыв на водопроводе произошел около 10 часов утра – мощные потоки холодной воды быстро залили территорию возле подземного перехода.

Новости "Сегодня" писали, что в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

метро вода ремонт переход метрополитен Киевский метрополитен гидроизоляция

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как заработал транспорт в Киеве: требуют маски и рекламируют отдых в Крыму
Как заработал транспорт в Киеве: требуют маски и рекламируют отдых в КрымуТранспорт
Первый запуск: как возобновляли работу метро на самой загруженной станции Киева
Первый запуск: как возобновляли работу метро на самой загруженной станции КиеваТранспорт
Метро возвращается: как будем ездить в подземке с 25 мая
Метро возвращается: как будем ездить в подземке с 25 маяТранспорт
В Киеве возобновляют работу пригородные электрички: как теперь они будут ездить
В Киеве возобновляют работу пригородные электрички: как теперь они будут ездитьТранспорт
Метро в Киеве заработало: первые очереди и требование надеть маску
Метро в Киеве заработало: первые очереди и требование надеть маскуТранспорт
Киев перезапустил транспорт: как сейчас работают метро и маршрутки
Киев перезапустил транспорт: как сейчас работают метро и маршруткиТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять