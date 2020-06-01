В Киеве "заплакал" переход возле станции метро: названа причина подтопления (фото)

С крыши текла вода, несмотря на то, что дождя не было

Фото: Наталия Мамчур

В недавно отремонтированном подземном переходе ведущем к станции метро "Сятошино" с потолка начала литься вода. Пассажиры пытаются идти по сухой части перехода, чтобы не испортить одежду. Пользователи социальных сетей отмечают, что сейчас дождя на улице нет, а с потолка капает вода.

В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" пояснили причину подтопления.

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Фото: Наталия Мамчур

"Проблема в подземном переходе к станции метро "Святошин" возникла в том месте, где над ним проходят электропоезда. По предварительной информации, железнодорожники проводили работы на своих рельсах и была повреждена гидроизоляция подземного перехода. Из-за этого и возникла течь. На место уже вызван подрядчик, который выполнял ремонт перехода. Будут составлены соответствующие акты и решаться вопрос, как именно исправлять сложившуюся ситуацию с попаданием воды в подземный пешеходный переход", – пояснили сайту "Сегодня" в КП "Киевский метрополитен".

Напомним, в 2019 году подземный переход на улице Героев Днепра в Киеве во вторник, 17 декабря, полностью затопило водой. Прорыв на водопроводе произошел около 10 часов утра – мощные потоки холодной воды быстро залили территорию возле подземного перехода.

Новости "Сегодня" писали, что в начале ноября на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганскогопроизошло повреждение магистральной теплосети диаметром 700 мм. На дороге вследствие прорыва образовалась огромная яма, куда провалился автомобиль, а водитель едва не обварился в кипятке, заливающем улицу. Из-за прорыва изменились маршруты общественного транспорта. В социальных сетях киевляне обрушились с критикой в адрес коммунальных служб, ведь совсем недавно в этом районе на теплотрассе делали ремонт.

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