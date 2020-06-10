В столичном метро подростки-экстремалы бегали по крышам вагонам и ехали между ними

В киевском метро, где ранее пьяные девочки устроили опасное развлечение, подростки прыгали по крышам вагонов и пытались ехать между ними, но им помешали неравнодушные пассажиры.

Соответствующие видео появились в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Сначала трое парней бегали по крышах вагонов на станции "Днипро", а потом они быстро соскочили с них и убежали.

Видео: Киев Оперативный

Реклама

Также парни забрались на сопряжение между вагонами и даже ехали так. Но покататься вволю парням не дали бдительные пассажиры. На одной из станций их вытащили из пространства между вагонами.

"Две "синие наклейки" решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров метро. Лица почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет", – говорится в сообщении в соцсети.

Видео: Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене на платформу едва не рухнуло информационное табло. Инцидент произошел на станции метро на "Демиевской". "Может, Скайли с Малдером время звать, потому что пахнет какой-то потусторонней инопланетной силой?", – иронизировали пассажиры.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама