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В столичном метро подростки-экстремалы бегали по крышам вагонам и ехали между ними

10 июня, 00:08

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Подростков пытались остановить бдительные граждане

В киевском метро, где ранее пьяные девочки устроили опасное развлечение, подростки прыгали по крышам вагонов и пытались ехать между ними, но им помешали неравнодушные пассажиры.

Соответствующие видео появились в группе "Киев Оперативный" в Facebook.

Сначала трое парней бегали по крышах вагонов на станции "Днипро", а потом они быстро соскочили с них и убежали.

Видео: Киев Оперативный

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Также парни забрались на сопряжение между вагонами и даже ехали так. Но покататься вволю парням не дали бдительные пассажиры. На одной из станций их вытащили из пространства между вагонами.

"Две "синие наклейки" решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров метро. Лица почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет", – говорится в сообщении в соцсети.

Видео: Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене на платформу едва не рухнуло информационное табло. Инцидент произошел на станции метро на "Демиевской". "Может, Скайли с Малдером время звать, потому что пахнет какой-то потусторонней инопланетной силой?", – иронизировали пассажиры.

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Киев метро крыша подростки вагоны

Источник: Сегодня

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