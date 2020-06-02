В столичном парке четыре девушки устроили кулачные бои (видео)

В полицию Соломенского района обращений по поводу драки и избиения не поступало

В социальных сетях обсуждают видео драки с участием четверых девочек, которые устроили настоящий кулачный бой в одной из зеленых зон столицы.

На видео видно начало драки, когда в кадре четыре девушки. После этого двое бьют ногами третью, которая лежит на траве. Позднее эта драка уже продолжается между двумя девушками и проходит очень жестко. На заднем плане видно, как по дорожке спокойно проходят люди, но никто не делает замечание девушкам. Кто-то пятый снимает все происходящее на видео.

Пользователи социальных сетей пишут, что драка заснята на столичной Соломенке, но точное место, где происходила потасовка, не называют.

Видео: Киев Оперативный

Реклама

В полиции Соломенского района сайту "Сегодня" сообщили, что им известно про наличие в социальных сетях такого видео.

"Мы видели это видео. По словам начальника сектора ювенальной превенции, в полицию Соломенского района обращений по поводу драки и избиения не поступало. Без обращения в полицию одной из сторон конфликта мы не можем установить ни место, ни участников драки, ни времени, когда это произошло. Заявление необходимо, чтобы начать расследование. Кроме того, нужно понимать, что есть тенденция, когда в социальные сети могут выложить, например, прошлогоднее видео. Тем не менее, сотрудники отдела ювенальной превенции разошлют это видео по всем группам в социальных сетях, где общаются учителя и родители. Возможно, так удастся выяснять, когда и где произошла драка, а также кто в ней принимал участие", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Соломенского района.

Напомним, в Киеве две ученицы школы №211, которая находится на Оболони, жестоко избили школьницу.

Ранее в Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама