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Нападение на иностранца в Запорожье: мужчина получил ножевое ранение

Сегодня, 16:51

Копы оперативно установили личность подозреваемого и задержали его

Иллюстрация. Фото: Нацполиция
Иллюстрация. Фото: Нацполиция.
Нападение на иностранца в Запорожье: мужчина получил ножевое ранение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg Запорожье Копы оперативно установили личность подозреваемого и задержали его

В Запорожье возле одного из развлекательных заведений Александровского района произошло нападение на иностранца – гражданин Марокко получил ножевое ранение и оказался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 22 февраля, около четырех часов утра.

Копы сумели оперативно установить личность подозреваемого – им оказался житель Запорожья 1997 года рождения. Мужчина был задержан, а позже суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, ранее в столице разоблачили троих мужчин в инсценировке разбойного нападения на магазин одежды. Выяснилось, что у одного продавца-консультанта возникли недоразумения с владельцем. Накануне увольнения он с двумя сообщниками завладел выручкой.

Также мы писали, что в Мелитополе произошло разбойное нападение на мужчину – двое грабителей, угрожая ножом, отобрали деньги у 29-летнего местного жителя. По факту разбоя открыто уголовное производство.

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Тег Марокко, нападение, Запорожье, иностранец

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