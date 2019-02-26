Нападение на иностранца в Запорожье: мужчина получил ножевое ранение
Копы оперативно установили личность подозреваемого и задержали его
В Запорожье возле одного из развлекательных заведений Александровского района произошло нападение на иностранца – гражданин Марокко получил ножевое ранение и оказался в больнице.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 22 февраля, около четырех часов утра.
Копы сумели оперативно установить личность подозреваемого – им оказался житель Запорожья 1997 года рождения. Мужчина был задержан, а позже суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Было открыто уголовное производство по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Напомним, ранее в столице разоблачили троих мужчин в инсценировке разбойного нападения на магазин одежды. Выяснилось, что у одного продавца-консультанта возникли недоразумения с владельцем. Накануне увольнения он с двумя сообщниками завладел выручкой.
Также мы писали, что в Мелитополе произошло разбойное нападение на мужчину – двое грабителей, угрожая ножом, отобрали деньги у 29-летнего местного жителя. По факту разбоя открыто уголовное производство.
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