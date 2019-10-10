На столичных Осокорках двое покупателей устроили драку в супермаркете: видео

В супермаркете на столичных Осокорках двое молодых людей устроили драку прямо в отделе продажи овощей. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Киевский Трэш".

"Драка за более спелый фрукт", – говорится в сообщении под видео.

Фото: Киевский трэш

Остальные посетители предпочли не вмешиваться в "разборки" и не стали разнимать парней. При этом не сообщается, чем закончился конфликт.

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Ранее на столичной Борщаговке произошла драка между коммунальщиками и двумя парнями. Инцидент произошел на перекрестке улицы Тулузы и бульвара Ромена Роллана.

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Также недавно произошла драка между пассажирками в 555-ой маршрутке, которая выполняет рейс от ул. Николая Кибальчича до ДВРЗ.

Видео: Киев Оперативный

Напомним, что на платформе центральной станции столичной подземки "Майдан Независимости" весной произошла драка. Так, неизвестный мужчина и парень догоняли друг друга по всей платформе и наносили удары, пугая остальных пассажиров. При этом на опубликованных видео было видно, как мужчина упал у вагона поезда, а парень бил его ногами.

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