В столичном ТЦ девушки-подростки устроили потасовку с копами (видео)

В столичном торговом центре возле Индустриального моста компания подростков-девушек устроила словесную перепалку с посетителями супермаркета и потасовку с патрульной полицией. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Police Control Ukraine" в Facebook.

В частности, на кадрах видно, что молодые девушки ведут себя агрессивно и нецензурно выражаются, кроме того автор видео сообщает, что дебоширы находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что возле Белой Церкви на контрольном стационарном пункте полиции на трассе Киев – Одесса молодая женщина ударила патрульного полицейского в голову ногой. Пострадавшему полицейскому врачи диагностировали травму головы и сотрясение мозга.

А в июле на столичной Оболони шестеро человек избили полицейского. Копа вызвали из-за драки, но по прибытии он успел лишь сделать несколько предупредительных выстрелов, когда его сзади ударили бутылкой по голове и он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.

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