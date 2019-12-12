Под Киевом на трассе женщина ударила копа ногой в голову

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Возле Белой Церкви на контрольном стационарном пункте полиции на трассе Киев – Одесса молодая женщина ударила патрульного полицейского в голову ногой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Наряд патрульной полиции остановил автомобиль, который двигался с одной включенной фарой. Во время остановки работники полиции проверили документы у водителя, который сразу устранил техническую неисправность и сел за руль, чтобы ехать дальше", – говорится в сообщении.

В этом время из машины вышел нетрезвый пассажир и начал выяснять причину остановки. При этом он не реагировал на замечания копов, вел себя нагло и выбежал на проезжую часть. Патрульные пытались его оттащить от трассы.

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

"Именно тогда "в защиту своего родственника" вышла из машины молодая женщина. Она неожиданно изо всех сил нанесла ногой удар в голову одному из патрульных полицейских. 30-летнюю жительницу Одесской области задержали. Установлено, что содержание алкоголя в крови составляло 1 промилле. Пострадавшему полицейскому врачи диагностировали травму головы и сотрясение мозга", – уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Женщине, которая сейчас находится в изоляторе временного содержания, грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет. А ее родственник заплатит штраф – в отношении него составили административных протокола за нарушение ПДД пешеходами, за появление в общественных местах в пьяном виде и злостное неповиновение правоохранителям.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто. В их отношении открыто два производства по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

А в июле на столичной Оболони шестеро человек избили полицейского. Копа вызвали из-за драки, но по прибытии он успел лишь сделать несколько предупредительных выстрелов, когда его сзади ударили бутылкой по голове и он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.

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