В жилом доме Борисполя прогремел взрыв

В результате инцидента пострадал один человек

В результате взрыва пострадал один человек / Фото: ГСЧС

В Киевской области прогремел взрыв в двухэтажном многоквартирном жилом доме Борисполя. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате инцидента пострадал один человек.

"26 августа в 10:31 в Борисполе, на улице Калмыкова, 8 в двухэтажном многоквартирном доме произошел взрыв, предварительно, бытового газа, вследствие чего пострадал один человек", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что горение не наблюдается, разрушение строительных конструкций не произошло. От ГСЧС были привлечены 11 человек личного состава и три единицы техники.

Напомним, ранее в пятиэтажном жилом доме Фастова произошел взрыв. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа. Разрушены конструктивные элементы, пострадало около 70 квартир.

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Спасатели провели эвакуацию жильцов, всех местных жителей разместили в больницах и отелях. Пострадал один человек: мужчина выпал из окна пятого этажа в момент взрыва, он получил травму ноги.

Стоит добавить также, что перед Новым годом взрыв газа произошел в российском Магнитогорске – тогда обрушилась часть многоэтажки. В результате трагедии погибли почти четыре десятка людей.

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