В жилом доме Борисполя прогремел взрыв

В Киевской области прогремел взрыв в двухэтажном многоквартирном жилом доме Борисполя. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате инцидента пострадал один человек.
"26 августа в 10:31 в Борисполе, на улице Калмыкова, 8 в двухэтажном многоквартирном доме произошел взрыв, предварительно, бытового газа, вследствие чего пострадал один человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что горение не наблюдается, разрушение строительных конструкций не произошло. От ГСЧС были привлечены 11 человек личного состава и три единицы техники.
Напомним, ранее в пятиэтажном жилом доме Фастова произошел взрыв. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа. Разрушены конструктивные элементы, пострадало около 70 квартир.
Спасатели провели эвакуацию жильцов, всех местных жителей разместили в больницах и отелях. Пострадал один человек: мужчина выпал из окна пятого этажа в момент взрыва, он получил травму ноги.
Стоит добавить также, что перед Новым годом взрыв газа произошел в российском Магнитогорске – тогда обрушилась часть многоэтажки. В результате трагедии погибли почти четыре десятка людей.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк